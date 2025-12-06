Reprodução Gianecchini revela ter perdido 4 dentes contracenando com Ana Paula Arósio

Reynaldo Gianecchini surpreendeu o público ao contar, durante sua participação no programa Sem Censura, da TV Brasil, um episódio inusitado, e doloroso, das gravações da novela “Esperança”(2002), em que contracenava com Ana Paula Arósio. O ator revelou que perdeu quatro dentes após uma cena intensa com a colega de elenco.

Segundo Gianecchini, tudo aconteceu durante um momento de forte carga dramática. Apesar de parecer uma situação extrema, ele explicou que o acidente ocorreu pela intensidade da cena e não por qualquer ação intencional de Ana.

“Era uma cena muito forte, onde eu fazia uma estátua para o meu grande amor, que era a Priscila Fantin. Só que eu quero casado com o personagem da Ana Paula Arósio. […] ela ficou assistindo a cena, ela ficou trabalhando aquele ciúmes dentro dela”, contou o ator, rindo ao relembrar o episódio, e revelando que a atriz sempre foi muito intensa e na ocasião deveria quebrar a estátua com uma barra de ferro.

“Só que era uma barra de ferro de verdade, e ai quando eu fui tirar lembro só que senti aquilo e senti o quentinho do sangue com um pouquinho de dente na minha mão”.

Gianecchini destacou que, apesar do imprevisto, manteve o profissionalismo e seguiu trabalhando normalmente. O ator foi levado ao médico após as gravações e só então percebeu que tinha perdido os quatro dentes da frente. Ele ainda brincou que, naquela época, estava sempre envolvido em momentos inesperados nos bastidores das novelas.





A reação do público foi imediata. Muitos espectadores comentaram nas redes sociais sobre o episódio, relembrando a parceria marcante entre Gianecchini e Ana Paula, que viveu um dos casais mais icônicos da TV brasileira nos anos 2000.

O ator, que atualmente divulga novos projetos, afirmou que guarda com carinho as memórias das gravações e reforçou sua admiração por Ana Paula Arósio, que segue afastada das novelas desde 2010.