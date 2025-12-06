Reprodução Ameaças de facção forçam MC Daniel a cancelar show em Cuiabá

O cantor MC Daniel cancelou de última hora o show programado para a noite desta sexta-feira (5) em uma festa de 15 anos em Cuiabá, após receber ameaças de membros de facção criminosa do estado, segundo sites locais. Além disso, a presença do cantor em outra cidade do Mato Grosso também parece ter sido vetada.

Fontes próximas à produção do evento afirmam a imprensa da região que MC Daniel foi procurado e alertado por uma facção local para não se apresentar no estado. Temendo por sua segurança e a dos convidados, o artista decidiu não subir ao palco.

Apesar da estrutura do evento (palco, som, iluminação, camarim e outras exigências contratuais) terem sido montadas, o cantor fez o cancelamento poucos minutos antes da apresentação. A decisão gerou indignação entre os organizadores e convidados, e ao público jovem que aguardava a performance. Fontes dizem que MC Daniel, chegou a se recolher no hotel e não retornou ao local da festa.

Até o momento, não há confirmação de boletim de ocorrência por parte da polícia local.

Histórico de tensão

Este não é o primeiro incidente envolvendo o cantor em Cuiabá. Em dezembro de 2023, durante um show na cidade, MC Daniel abandonou o palco depois de receber objetos jogados no palco e se sentir ameaçado por parte da plateia que, segundo o artista, fazia sinais de facção.

Mais recentemente, em 2025, ele também atravessou outra polêmica: foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar R$ 20 mil por danos morais a um adolescente que invadiu o palco durante um show dele em 2022 e teve sua imagem divulgada nas redes sociais do cantor sem consentimento.





Quem é MC Daniel

MC Daniel é um nome de destaque no funk contemporâneo no Brasil, com dezenas de shows por ano, tanto em casas de show quanto eventos privados. Ele é conhecido como “Falcão do Funk” e acumula hits que mobilizam públicos jovens em diversos estados. Apesar das polêmicas, mantém uma base de fãs expressiva e grande presença nas redes sociais.

Vale lembrar que Daniel também é ex de Mel Maia, atriz que recentemente perdeu a mãe no Rio de Janeiro e estrela a nova série original da Netflix “Os Donos do Jogo”.