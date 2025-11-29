Instagram/@danigondim1 Atriz Daniella Gondim revela diagnóstico de câncer

A atriz Daniella Gondim anunciou neste sábado (29) que foi diagnosticada com câncer. A revelação ocorreu por meio de um vídeo publicado no Instagram, no qual ela aparece no quarto do hospital raspando o cabelo e abriu uma longa reflexão sobre o impacto do diagnóstico em sua vida.

“A arte imita a vida, disso eu nunca tive dúvidas, mas e quando a vida imita a arte, o que se tem para aprender?”, escreveu a atriz ao iniciar seu relato.

No ano passado, Daniella interpretou a repórter Marina Alves no filme Milagre do Destino, personagem que travava uma batalha contra o câncer.

A obra estreou em fevereiro e, meses depois, gerou uma campanha de doação de sangue e medula, promovida pela equipe do longa.

Agora, a ficção tornou-se realidade. “Hoje tenho um câncer para chamar de meu. Pegou vocês de surpresa, né? Me pegou também”, afirmou.

No texto, Daniella explica que os primeiros sintomas pareciam inofensivos, uma tosse persistente e dificuldades para respirar, que ela atribuía a alergias comuns nessa época do ano.

Após a insistência de seu pediatra de longa data, apelidado por ela de “Tio Lício”, realizou um raio-X do tórax.

O exame revelou um linfoma no mediastino, que pressionava os pulmões. A atriz destacou que leva uma vida saudável e não possui fatores de risco conhecidos.

“Não… não tem nenhuma explicação plausível… a vida é como é”, escreveu.

Ela também explicou que, devido à localização do tumor, o tratamento envolve quimioterapia em doses intensas.

“Ontem eu estava bem, hoje eu estou careca”, disse, destacando a rapidez dos efeitos.

Apesar disso, reforçou o sentimento de gratidão: “Tenho uma família que me faz sentir segura e amparada… sou muito grata pela vida que eu tenho.”

Em seu texto, Daniella descreve a rotina de exames, o impacto do diagnóstico e o apoio da família. Também falou sobre a decisão de não antecipar a notícia para muitos amigos e colegas de trabalho:



“Eu realmente não estava com coragem para transformar nossas trocas em olhares tristes… porque depois que as pessoas sabem, parece que você vira um bonequinho delicado.”

A atriz afirmou que seu tratamento “tem começo, meio e fim”, sem necessidade de transfusão ou transplante, e que já possui uma previsão para receber a notícia de cura.

A publicação termina com um apelo para que o público retome a campanha de doação de sangue e medula óssea, causa que ela já havia abraçado por causa do filme.

“É muito simples”, diz, citando a própria personagem Marina. Segundo a atriz, basta ir a um hemocentro, preencher um cadastro e doar uma pequena amostra de sangue. Podem se cadastrar pessoas entre 18 e 35 anos, saudáveis e sem histórico de câncer.

“Você pode salvar uma vida e, consequentemente, salvar uma família inteira”, concluiu.