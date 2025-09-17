Instagram/@ddlovato Disney confirma Camp Rock 3 com Jonas Brothers no elenco

Depois de anos de rumores e pedidos dos fãs, a Disney oficializou a produção de Camp Rock 3.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (17) com um vídeo publicado nas redes sociais do estúdio, confirmando o retorno dos Jonas Brothers ao elenco principal.

Demi Lovato, que viveu a protagonista Mitchie nos dois primeiros longas, não voltará ao papel. De acordo com o portal americano Deadline, Demi integra a equipe de produção ao lado dos Jonas Brothers. As gravações tiveram início nesta semana em Vancouver, no Canadá.

Os irmãos Kevin, Joe e Nick Jonas também assumirão a função de coprodutores.

Segundo a sinopse, a trama acompanhará o retorno da banda fictícia Connect 3 ao acampamento que marcou sua trajetória. Em busca de uma nova atração para abrir sua turnê de reunião, eles promovem uma competição entre os campistas, que promete rivalidades, descobertas e romances inesperados.

Entre os novos personagens estão Sage (Liamani Segura) e seu irmão Desi (Hudson Stone), a violoncelista Rosie (Lumi Pollack), o baterista Cliff (Casey Trotter), a coreógrafa Callie (Brooklynn Pitts), a competitiva Madison (Ava Jean) e o rebelde Fletch (Malachi Barton).

As filmagens já estão em andamento, mas a Disney ainda não confirmou a data de estreia.