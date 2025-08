Reprodução/Youtube Confusão entre podcasts com o nome "Venus" vira debate

Uma situação inusitada envolvendo dois podcasts com nomes semelhantes virou tema de discussão nas redes sociais e levantou questões sobre ética e clareza na comunicação de convites. A apresentadora Yas Yassine, do "Venus Podcast", comentou sobre o "Venus Day Talks". Ela acredita que utilizar um nome similar pode causar confusão entre convidados e ouvintes.

O caso ganhou destaque após a podcaster Camila Fremder, do programa "É Noia Minha?", relatar que aceitou um convite para participar do "Venus Day Talks" acreditando que se tratava do "Venus Podcast", apresentado por Yas Yassine.





"Achei que estava no lugar errado"

Em depoimento nas redes sociais, Camila contou que, ao receber uma lista de convites, identificou o nome "Venus" e associou imediatamente ao programa de Yas, que já conhecia.

"Falei: 'Eu conheço, eu sigo, já assisti, marca lá'" , disse.

No entanto, ao chegar ao estúdio, percebeu que algo estava diferente.

"Tinha uma placa com o nome do podcast que eu conheço, uma caneca, um caderno... mas embaixo estava escrito algo como 'Uma conversa da mulher madura'. Aí eu pensei: 'Não estou onde acho que estou'" , relatou.

Apesar do engano, Camila destacou que foi bem recebida e não houve nenhum desconforto durante a gravação.





" A parte mais engraçada foi a Camila tentando disfarçar que não tava entendendo nada" , disse um internauta.

"Se até a convidada se confundiu, imagina o público?" , comentou outro.