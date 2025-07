Youtube/Reprodução/@Se Lig - Oficial Stepan Nercessian relembra a Era de Ouro das novelas no "Se Lig"

Durante entrevista ao podcast “Se Lig”, apresentada por Alexandre Contini e com direção de Fábio Villa Verde, o ator Stepan Nercessian fez uma análise crítica sobre a evolução das telenovelas brasileiras desde sua estreia em 1971 até os dias atuais.





O bate-papo faz parte da série especial “A Era de Ouro das Novelas”, que revisita momentos marcantes da TV e traz grandes nomes da dramaturgia para refletir sobre o passado e o presente da teledramaturgia nacional.

Questionado sobre as diferenças entre atuar em uma novela da década de 1970 e uma produção recente, Stepan apontou mudanças significativas tanto na produção quanto na construção narrativa.

“Os recursos eram bem mais modestos. A gente usava as mesmas câmeras pesadas dentro e fora do estúdio. E mesmo assim, o trabalho fluía mais rápido. Hoje, com toda a parafernália, às vezes demora mais, fica mais cansativo”, explicou.

O ator também comentou sobre o que considera uma perda na essência das tramas:

“A novela antiga contava uma história só, te prendia mais. Hoje há essa necessidade de vários núcleos, o do rico, o do pobre, como se fossem várias novelas dentro de uma. Já gravei novela com colegas que nem encontrei no set. Isso reflete uma nova dramaturgia, mais fragmentada”.

Ainda durante a conversa, Stepan defendeu a arte:

“Se você quer saber a importância do trabalho da gente, olha pra história. Toda vez que os cruéis, os dominadores quiseram sufocar a liberdade, o primeiro lugar que eles atacaram foi a cultura”, afirmou. “A primeira defesa vem através da arte, da cultura.”

Outro ponto marcante da entrevista foi seu relato sobre o trabalho no Retiro dos Artistas, instituição da qual é presidente.

“Fui para tentar impedir que acabasse. Me dediquei por uns dez anos para sustentar, reerguer, manter vivo. Hoje, com dificuldades, está de pé”, contou.

Para ele, manter o Retiro é uma missão de continuidade e respeito à história da classe artística. “É um espetáculo ainda podermos acolher essas pessoas. É muito bonito.”

A série de entrevistas do podcast Se Lig tem como objetivo resgatar memórias da televisão e homenagear os profissionais que ajudaram a escrever a história das novelas no Brasil.