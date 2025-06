Reprodução Instagram @leticia_sabatella Juliana Marins

Cauã Reymond, Tata Werneck, Letícia Sabatela, Tainá Muller, Yuri Marçal, Luana Xavier, Jonathan Nemer e mais famosos vieram a público lamentar o falecimento de Juliana Marins. A brasileira de 26 anos, que caiu na cratera de um vulcão na Indonésia, foi encontrada morta na terça-feira (24).

"Que notícia triste para todo o Brasil. Meu abraço para a família e amigos", escreveu Cauã Reymond, visto como César Ribeiro no remake de "Vale Tudo", atual narrativa do horário nobre da Rede Globo.





"Um descaso absurdo na Indonésia. Como chamam de ponto turístico e permitem uma trilha perigosa onde é impossível um resgate? E, ao mesmo tempo, palmas e agradecimentos para a equipe de voluntários e para quem arriscou a própria vida para salvá-la. Essa família precisa ser acolhida. Mas houve, sim, demora. E mais uma vez fake news atrapalharam o processo porque inventaram que estavam resgatando Juliana e já tinham fornecido mantimentos ou que atrasou ainda mais o processo. Acompanhei a angústia dessa família esses dias. Sinto muito. Que recebam todo amor, carinho, força e conforto possíveis nesse momento", prosseguiu Tata Werneck, apresentadora do "Lady Night" no Multishow.

Fora da Globo, a jornalista e apresentadora Fátima Bernardes lamentou: "Que Tristeza! A notícia que ninguém queria. Que Deus conforte a família e os amigos" .

"Juliana se foi. Receber a notícia de que esse sorriso não voltará é triste e revoltante. Que sua família e seus amigos encontrem conforto em todas as memórias de amor que ela deixa", acrescentou Patrícia Pillar.

Conhecida pela trajetória na teledramaturgia nacional, Letícia Sabatella fez uma publicação no Instagram sobre o ocorrido: "O silêncio, o apagamento, a indiferença, o frio, a frieza. O socorro era possível. Resgataram depois, resgatariam antes. Tentaram esconder a verdade. Negaram esforços. Culpam a vítima. Culpam a liberdade. Culpam a beleza. Culpam a vida querendo viver. Matam a própria humanidade. Perdão, Juliana" .





"Um abraço forte na família e nos amigos nesse momento de dor. E que se houver alguma forma de reparação pelo descaso absurdo, que a justiça seja feita. E que Juliana esteja dançando pelo cosmos em paz, com a certeza de que milhares de pessoas estavam lá com ela", continuou Tainá Müller.





"Eu deixo aqui todo o meu carinho para essa família, para que possam enfrentar esse luto da forma mais amena, se é que isso é possível. Todo o meu amor para vocês e minhas orações para que a Ju tenha uma passagem tranquila", declarou Luana Xavier.







Conhecido por interpretar Tuco em "A Grande Família", o ator e músico Lúcio Mauro Filho publicou uma homenagem póstuma para Juliana: "A história de Juliana Marins e seu trágico desfecho, provocou tantos gatilhos em mim, que fiquei até com medo dos meus pensamentos. Sempre fui aventureiro, mas muito indisciplinado. Aquele menino mimado da Zona Sul do Rio, que misturava a valentia dos privilegiados, com aquela vontade de tentar furar essa bolha e viver uma aventura que ressignificasse a minha vida e me trouxesse aprendizado. Quando fui conhecer o Vale Sagrado e Macchu Picchu, fiz a viagem sozinho e por lá fui guiado por Abel, uma figura tão fantástica e competente, cujo cuidado e conhecimento me encantaram a tal ponto que nos tornarmos amigos, resultando no lindo convite para que eu batizasse um de seus gêmeos, frutos da união com Kate, outra guia espetacular! Tenho muito orgulho da nossa amizade, baseada em muita admiração. Não consigo entender como um profissional possa desamparar alguém numa caminhada tão cheia de perigos como é a do vulcão na Indonésia e acima de tudo, como um parque com tanta visitação e reconhecimento internacional tenha sido tão negligente e irresponsável, a ponto de não ter sido fechado para que o resgate tivesse prioridade total. O mundo está se desumanizando tão rápido quanto a destruição de sua natureza. Que a família de Juliana encontre todo amparo necessário para que o sentimento de injustiça não prevaleça e traga um pouco de alívio a essa dor terrível da perda de uma filha tão especial. Meus sentimentos a família e amigos de Juliana" .

Jonathan Nemer também se pronunciou por meio de uma publicação: "Que o Senhor conforte a família dela e que a receba em nome de Jesus. Que a morte dela não esteja em vão e que o Brasil, em situações semelhantes a essas, possa agir de forma diferente, cobrando de outra pátria a mesma solução que nós daríamos aqui. Pois com certeza não deixaríamos um estrangeiro localizado sem socorro por quatro dias. Descanse em paz Juliana" .