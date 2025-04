Foto: Reprodução/CADA Thy, apresentadora feita por IA

A CADA, estação australiana de rádio, se tornou palco de discussões sobre inteligência artificial após descobrirem que a DJ de um programa era, na verdade, uma IA, que comandou a atração por meses.

Segundo o Australian Financial Review e o Sydney Morning Herald, Thy, "anfitriã" do programa, foi criada com base em uma funcionária real da área financeira da empresa. Além disso, o público não sabia que a voz escutada por semanas se tratava de uma tecnologia.

Com a polêmica do "Workdays with Thy", marcado pela presença de músicas dos mais variados gêneros musicais, como o pop e o R&B, surgiram conversas a respeito da substituição dos locutores.

Em uma rádio, esses são os profissionais que dialogam com o público, contam fatos e tocam as músicas favoritas de seus ouvintes. A partir do uso de IA para modular a voz de uma pessoa real e transformar o seu emprego em algo feito por uma tecnologia, a profissão pode ser desvalorizada em meio o avanço desta técnica.