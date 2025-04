Instagram Otávio Mesquita





Roberto Campanella, advogado de defesa de Otávio Mesquita, falou com o Portal iG. Depois da repercussão do caso envolvendo o possível crime de abuso contra a humorista Juliana Oliveira, ex-SBT, a defesa explicou como deve se desenrolar os próximos passos do processo.

Segundo apuração da reportagem, o Ministério Público instaurou um inquérito policial para apurar as acusações. O inquérito é uma fase pré-processual, destinada à coleta de informações.

"A instauração do inquérito não implica o oferecimento de denúncia, mas sim o início da apuração formal dos fatos. Após a conclusão dessa etapa, com todas as partes ouvidas, caberá ao Ministério Público avaliar se há fundamentos jurídicos para dar seguimento ao caso. Até o momento, não fomos intimados sobre qualquer eventual data para o depoimento do sr. Otávio Mesquita", completa a defesa.

Pessoas próximas ao apresentador, ouvidas pela reportagem, acreditam que há elementos suficientes que podem levar ao arquivamento do inquérito, considerando a legislação vigente à época (2016), o prazo legal transcorrido e, segundo relatam, a ausência de qualquer ato que configure violência ou grave ameaça.

"Como já noticiado, inclusive, diante da gravidade e desproporcionalidade da acusação, já ingressamos com a medida judicial reparatória. Seguimos acompanhando o caso com serenidade e total confiança na Justiça, confiando no devido processo legal e na atuação responsável das instituições”, completa Roberto Campanella.

Procurado pelo iG, Otávio Mesquita comentou que está triste com toda a situação. "Eu ando com muitos problemas emocionais em relação a esta repercussão, tenho estado sem motivação"

Procuramos Juliana Oliveira, que não atendeu ao nosso pedido. O espaço segue aberto.





Versão de Juliana Oliveira

Na denúncia, Juliana alega que, durante uma gravação do programa The Noite, no SBT, em 2016, Mesquita teria “passado a mão em suas partes íntimas e colocado sua cabeça no meio de suas pernas”.

A comunicadora ainda relatou que, mesmo após denunciar internamente, o SBT e Danilo Gentili foram omissos - o que foi negado tanto pela emissora quanto pelo apresentador.