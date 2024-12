Reprodução Netflix promove competição inspirada na série "Round 6" com prêmio de 1 Mi em SP





A Netflix anunciou um emocionante desafio da vida real para celebrar a estreia da segunda temporada de Round 6. No dia 14 de dezembro, o Round 6K acontecerá no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

O evento será aberto ao público das 7h às 13h, com entrada gratuita, sujeita à lotação. Além de assistir e torcer pelos competidores, os fãs da série poderão participar de ativações gratuitas no espaço do evento, localizado na Ilha Musical, próximo ao Portão D.

Com um prêmio de R$ 1 milhão em certificado de ouro, a competição promete provas eletrizantes e eliminações a cada etapa. Serão 2.000 participantes classificados na fase online, mas apenas um será consagrado vencedor.

Entre os desafios, estarão provas icônicas da série, como Batatinha Frita 1, 2, 3, que contará com tecnologia de sensores de movimento para eliminar quem se mover sob o olhar atento da boneca Young Hee, e o clássico Cabo de Guerra , que exige força e estratégia.

Na reta final, os competidores enfrentarão uma corrida de 6 quilômetros e, em seguida, um labirinto decisivo que revelará o grande campeão. A cada etapa, o número de participantes diminuirá até restar apenas um para conquistar o cobiçado prêmio.