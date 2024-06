Reprodução/Instagram Anitta





A cantora Anitta utilizou seu Instagram para discutir seu uso das redes sociais como plataforma para temas políticos. Nesta quarta-feira (19), ela alertou seus seguidores sobre a PEC que propõe anistia para irregularidades cometidas por partidos políticos e detalhou seu ponto de vista.





"As redes sociais são a nossa voz, e a voz do povo é realmente a única forma de mudar a política. Quando a gente se une, une as nossas redes, a gente consegue fazer a diferença... a gente tem que chamar a atenção para esses assuntos importantes. Não é só usar a internet para ver bunda, peito e foto de biquíni, que também adoro postar, e meme. São essas pessoas que definem nosso futuro, e nosso futuro não é só bunda, peito e meme. Tem também esses outros lados, é um pouquinho de cada coisa. Então, vamos ficar ligados", afirmou.

Essa não é a primeira vez que Anitta aproveita sua popularidade para falar sobre temas de grande relevância. A artista já se manifestou em relação a questões ambientais e de gênero durante discussões públicas e períodos de votação de leis e emendas. Durante a pandemia, ela realizou lives com Gabriela Prioli para aprender mais sobre política. Nas eleições de 2018, declarou que só tiraria fotos com fãs que apresentassem seu título de eleitor.

PL do aborto

O Projeto de Lei 1904, que ficou conhecido como a 'PL do aborto' , propõe modificações no Código Penal, equiparando o aborto ao homicídio. O texto determina a aplicação de pena de homicídio simples quando o aborto for realizado em fetos com mais de 22 semanas, com pena de 6 a 20 anos para o caso de aborto provocado.

Estipula-se também a mesma pena para o aborto provocado por terceiros, com ou sem consentimento. Em casos de estupro, a gestação só poderá ser interrompida até a 22ª semana.