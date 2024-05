Reprodução EPTV/ Globo - 19.5.2024 Vítima foi internada após ter pulmão perfurado e ferimentos no tórax

Um homem caiu da arquibancada do Rio Pardo Exposhow a aproximadamente 5 metros de altura na última sexta-feira (17), dia em que Luan Santana fazia um show no evento. Após o acidente, Pedro Agrizzi foi levado a um pronto-socorro do município e depois transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da instituição hospitalar São Vicente.





Em entrevista à EPTV, emissora afiliada da Rede Globo, o médico que acompanhava o paciente disse que ele havia tido ferimentos no tórax e que o pulmão havia sido perfurado. A família registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil investiga o caso.







Organização do evento se pronuncia

Em nota publicada nas redes sociais durante o sábado (19), a organização do Rio Pardo Exposhow afirmou que prestaria toda a assistência aos envolvidos e enfatizou que se solidariza com a família de Pedro Agrizzi.







“Imediatamente após o ocorrido, as equipes permanentes de segurança e primeiros socorros do evento, compostas por equipe médica e bombeiros civis, prestaram os primeiros atendimentos ainda no local", diz a nota. "Neste momento, a organização do evento se solidariza com a família e está empenhada em prestar toda a assistência necessária aos envolvidos".





