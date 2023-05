Reprodução/Instagram 07.05.2023 A atriz Rafaela Mandelli contou a novidade em um vídeo compartilhado com os fãs

Rafaela Mandelli estava muito animada para contar para seus mais de 400 mil seguidores do Instagram neste sábado (6) que vai se casar pela primeira vez na vida. A atriz, de 43 anos, que namora o empresário Rodrigo Leonardo, começou o vídeo falando que este é um momento muito importante e maravilhoso de sua vida pessoal.



"Eu vou casar! Eu fui pedida em casamento já tem um tempo e a gente decidiu que vamos nos casar em agosto. É interessante porque eu nunca tive vontade de casar, nunca me imaginei vestida de noiva e, pela primeira vez, eu me empolguei com isso. Descobri que existe um mundo paralelo com relação a isso. Tem tanta coisa... é uma loucura", disse.

Leia também Filha de Marcelo Serrado e Rafaela Mandelli assina com agência de tops famosas

No decorrer das imagens, ela também falou que estar curtindo muito esse momento de amor, afeto, carinho e acolhimento. Entre os amigos famosos, alguns artistas deram os parabéns e desejaram boas energias para Rafaela.

"Você vai ser muito feliz", escreveu a atriz Fernanda Nobre . "Lindeza da minha vida, você merece toda a felicidade do mundo! Te amo", comentou Virginia Cavendish. "Que delícia! Vocês são lindos", falou Gisele Itié. "Vai ser lindo", endossou Pathy Dejesus. "Casar é delicioso", recomendou Martha Nowill.

Rafaela começou sua carreira na TV com 20 anos em uma participação especial na novela "Andando nas Nuvens" (1999) e ficou nacionalmente famosa ao interpretar Nanda nas temporadas 8 e 9 de "Malhação". Hoje ela vive a personagem Verônica na série infanto-juvenil "Mila no Multiverso".