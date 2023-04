Reprodução/Instagram Sandy será par romântico de Porchat em longa de comédia

Fabio Porchat usou suas redes sociais para informar, na manhã desta quinta-feira (6), que está fazendo um novo filme e que terá como parceira de cena a cantora Sandy. "E essa semana eu comecei a fazer um filme. Uma comédia romântica. Até aí acho que ainda não chamei muito a sua atenção. E se eu te dissesse que o filme tem como pano de fundo a música Evidências? Já tá mais atento, né? E se em cima disso eu usasse um super trunfo? Meu par romântico é a filha do hômi: Sandy!!!! Toma sociedade! Cinema brasileiro, tamo chegando! Esse filme vai ser DEMAIS! Só quero ouvir você dizer que sim!", escreveu na legenda.



A Warner Bros. Pictures também anunciou do início das filmagens de Evidências do Amor, uma história emocionante sobre os encontros e desencontros de um casal que tem como trilha sonora uma das músicas mais icônicas do cenário musical brasileiro: “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó.

Estrelado por Fábio Porchat, Sandy, o filme, que começará a ser filmado no início de abril, será dirigido pelo também autor do enredo, o cineasta Pedro Antônio Paes (Tô Ryca! (2016), Um Tio Quase Perfeito (2017) e Altas Expectativas (2017), prometendo entregar aos espectadores uma comédia romântica autêntica, hilária e conectada à realidade de milhares de brasileiros.

"Hoje em dia, encontrar uma ideia boa e original é um enorme desafio. Mas, quando a sinopse de “Evidências do Amor” chegou na Warner Bros., nós acreditamos de cara no potencial do projeto. Afinal, quem nunca quis consertar os erros do passado e ter uma segunda chance no amor?”, afirma Claudia Cortez, Head de Produções Locais da divisão de cinema da Warner Bros. no Brasil. “Com Sandy, Porchat e a música “Evidências”, Pedro Antônio conseguiu criar um filme que comove e ao mesmo tempo diverte. Tenho certeza de que as pessoas vão se conectar com a história. Todos vão sair do cinema cantando e ansiosos para disputar o microfone no próximo karaokê."

Sempre muito divertido e irreverente, Fábio Porchat comenta sobre o longa. "Às vezes, Saturno se alinha com Mercúrio, colocando na nossa frente um projeto inspirado na música mais incrível do Brasil. E, dentro dessa oportunidade, você tem a chance de ser o par romântico da filha de um dos principais intérpretes da canção, sendo ela simplesmente a Sandy. Então, esse projeto é uma união de forças que tem tudo para dar certo, é a cara do cinema, para todos conferirem nas telonas.”

“Quando recebi o convite para o filme, explicando a sinopse, adorei de cara! Tava morrendo de saudade de atuar e me empolguei com a possibilidade, mesmo sabendo que teria uma agenda intensa para administrar, com meus shows, lançamento de DVD e tudo que envolve meus projetos na música”, afirma Sandy. “Me sinto super feliz, envolvida e a cada dia mais encantada com as trocas que estou tendo com o elenco, direção e todos do filme. Estou muito empolgada que vamos começar a rodar agora e quero me divertir muito com este novo desafio!”

Evidências do Amor narra a história de um casal, Marco Antônio e Laura, que se apaixonam após cantarem juntos a música “Evidências” em um karaokê. Porém, a dupla passa por uma reviravolta, o relacionamento chega ao fim e tudo piora quando, seis meses após o término, Marco Antônio percebe que sempre volta às duras discussões do passado toda vez que ouve a famigerada música que os uniu. Desesperado, ele parte em uma grande aventura para se livrar dessa maldição que a canção traz para sua vida.

Produzido e distribuído pela Warner Bros. Pictures, em associação com a Framboesa Filmes, o longa estreia em 2024 nos cinemas de todo o país e estará disponível posteriormente na HBO Max.