Reproduç]ão/Youtube e Reprodução/Instagram 05.03.2023 Thierry Figueira lembrou sobre o namoro dele com Nivea Stelmann em entrevista

Thierry Figueira e Nívea Stelmann ficaram juntos por quase dois anos, entre 2008 e 2010, pensavam até em casamento, mas anunciaram a separação em janeiro daquele ano. Na época, a assessoria de imprensa dos dois preferiu não dar detalhes sobre o assunto, mas o ator revelou o que colocou um ponto final na relação em entrevista ao podcast "Papagaio Falante".

"A gente fez um espetáculo junto, o 'Cyrano de Bergerac'. A gente se conheceu e acabou rolando. Foi namoro e eu tenho um carinho grande pela Nivea. (...) Mas essa história deu um rolo porque ela fez um livro e falou dos erros da vida dela e fui citado. Ela me colocou naturalmente nos erros que cometeu. Virei um erro na vida dela. Nivea estava certa, mas não teve traição, nada disso", comentou.

Questionado por Sergio Mallandro sobre o motivo que levou ao fim do relacionamento, o ator respondeu "e eu faço o que com a Bahia?", dando a entender que deixou a atriz para se divertir no Carnaval de Salvador.

No bate-papo, o ator também fez questão de lembrar sobre o namoro que teve com a atriz Priscila Fantin, que hoje é casada com o ator Bruno Lopes. Ele comentou que os dois se conheceram quando ela ainda estava no ensino médio, as começaram a namorar anos depois.

"Em 30 anos de profissão, não tem como não se envolver com alguém do meio. Eu e a Priscila fizemos teatro juntos e namoramos quando ela fazia 'Malhação' e eu uma novela. A gente já tinha se curzado em Búzios [litoral do Rio de Janeiro], antes de ela ser atriz, em uma viagem de colégio dela. Anos depois, nos reencontramos e rolou", lembrou.

Hoje em dia, Thierry também é casado com a oftalmologista Andressa Garcia, com quem teve duas filhas gêmeas, Nina e Rafaella, atualmente com sete anos.