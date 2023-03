Reprodução/TV Globo 05.03.2023 Klara Castanho chora ao falar da violência que sofreu na vida pessoal

Klara Castanho abriu o coração pela primeira vez em uma participação no "Altas Horas" desde passou por um drama na vida pessoal. A atriz falou neste sábado (4) um pouco de como se sentiu após sofrer um estupro e que resultou em uma gravidez indesejada .

"Escolhi vir aqui porque você, Serginho, é muito cuidadoso e a plateia muito amistosa. Meu coração está muito acelerado e é muito provável que, em algum momento, eu vá chorar. Quero te agradecer por esse espaço. Foi um período de recolhimento voluntário", introduziu.



A artista comentou que, depois de tudo o que aconteceu no ano passado, ela chegou ao limite do que poderia, deveria e conseguiria falar. Klara destacou que esse é um assunto latente e que as pessoas têm curiosidade para saber tudo o que aconteceu em sua vida pessoal.

"Fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso além das pessoas que, involuntariamente, foram incluídas na história, que são a minha família", lembrou.



No dia 26 de março, Klara veio a público dizer que ficou grávida após ser vítima de um estupro e entregou o bebê à adoção. No palco, ela encontrou apoio em outras convidadas como Sandra Annenberg e Roberta Miranda que a abraçaram após começar a chorar.

"Tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Tenho uma rede de apoio maravilhosa, uma equipe que me acolheu, me defendeu e me defende. Recebo mensagens de muito carinho. Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão".

E continuou: "Tem uma coisa que eu quero deixar registrado, já que é a única coisa que ainda tentam usar contra mim. Eu denunciei todos os crimes aos quais eu fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta nesse momento, e ainda bem, é confiar na Justiça. E eu confio muito. Não só na Justiça daqui, mas em uma justiça muito maior. Eu fiz o que eu podia, como eu podia, o que o meu psicológico podia aguentar e pode".

No Globoplay, a emissora optou por cortar esse trecho do programa na plataforma e não é possível assistir ao depoimento de Klara.

