Reprodução/TV Globo 19.02.2023 Emanuelle Araújo e Tatau estavam por trás dos personagens Romeu e Julieta

Emanuelle Araújo e Tatau são os artistas por detrás das máscaras de Romeu e Julieta no "The Masked Singer Brasil" , da TV Globo, e foram revelados ao final do programa neste domingo (19). A dupla de cantores baianos, que já são amigos há muitos anos, trocou elogios no palco do programa.

"O Masked Singer me deu a oportunidade passar semanas ao lado do meu amigo, colega e ídolo, Tatau. Então eu já me sinto absolutamente vitoriosa", disse a ex-vocalista da Banda Eva. "Trabalhar com Manu foi uma honra. A gente se divertiu muito. Foi especial. Esse tempo com ela, eu aprendi demais", falou o cantor.

Ela também fez questão de lembrar dedicar toda sua apresentação à sobrinha, Sofia, que morreu em novembro do ano passado aos oito anos de idade, vítima de cardiopatia congênita grave. A cantora começou o discurso falando que pode parecer algo triste, mas deixou claro que este convite veio para lhe dar força.



"Quando eu recebi o convite, passava pelo pior momento da minha vida. Eu perdi minha sobrinha, meu amor, minha princesinha de oito anos de idade. A gente sabia que ela não teria uma vida longa, ela nasceu com uma cardiopatia congênita muito grave e falei essa é minha homenagem para a Sofia. Essa força vem dela, nem é de mim", gritou.

Ao fim da apresentação, Emanuelle e Tatau cantaram a música "Tá Escrito", do grupo Revelação. Veja o momento da revelação:



