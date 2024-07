Divulgação/Globo Renascer: Dona Patroa se veste de Jacutinga e transa com Rachid

Dona Patroa (Camila Morgado) vai entrar em uma nova fantasia para fazer com que Seu Noberto (Matheus Nachtergaele) esqueça Jacutinga (Juliana Paes). Ao invés de jogar as roupas da cafetina no lixo, ela irá aproveitá-las, garantiu o gshow.

Após se vestir de odalisca para Rachid (Almir Sater), Iolanda vai usar as roupas de Jacutinga para uma surpresa. Enquanto o libanês toca o alaúde, Iolanda chega reclamando da zorra que estão fazendo na sua casa.

Sem entender nada, ele questiona o que Iolanda está fazendo. "Aqui num tem dona Iolanda coisa ninhuma... Hoje o sinhô me chame de Dona Jacutinga! E tô aqui é pra lhe servir!", responde.

Depois de uns amassos, eles vão para o quarto, onde ela dá as ordens. "Hoje eu quero de luz acesa!".

"Cuidado... pra nôm acordar o casa!", pede Rachid. "Que se acorde a casa... que se acorde a vila... que se acorde o mundo... eu tô é pôco me importando com isso!", rebate ela.

Dona Patroa (Camila Morgado) vai entrar em uma nova fantasia com as roupas de Jacutinga (Juliana Paes) Divulgação/Globo Iolanda vai usar as roupas de Jacutinga para uma surpresa Divulgação/Globo Enquanto o libanês toca o alaúde, Iolanda chega reclamando da zorra que estão fazendo na sua casa Divulgação/Globo Depois de uns amassos, eles vão para o quarto, onde ela dá as ordens Divulgação/Globo





