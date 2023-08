Fabian e Chayene

Na novela das sete "Cheias de Charme", Fabian e Chayene viraram um símbolo nacional. Os personagens de Ricardo Tozzi e a Claudia Abreu envolveram os telespectadores com a comédia romântica e os bastidores do mundo da música. A dupla se apresentou até no Domingão do Faustão.