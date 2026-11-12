Divulgação Prédio da TV Record

A onda de demissões que atingiu a Record em São Paulo nesta semana chegou a diferentes áreas do jornalismo e incluiu profissionais que ocupavam cargos importantes na estrutura da emissora.

Na última quarta-feira (11), além da coordenadora de rede Eliana Freire, que estava na empresa havia quase 30 anos, também foi demitido o editor Tarcísio Badaró. Braço direito de Thaís Furlan, apresentadora com um dos maiores salários da Record, Badaró é formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e já trabalhou na Rede Minas, na TV Globo e na própria Record. Ele é conhecido pelo trabalho na área de jornalismo investigativo.

Reprodução/Internet Angélica Mansani era braço direito de Cabrini





Outro nome que aparece na lista de demissões é o da editora-chefe Angélica Mansani, profissional de confiança de Roberto Cabrini. Ela acompanhou o jornalista em suas passagens pela Band, pelo SBT e pela Record.

A chefe de reportagem Bianca Moura também foi desligada. Formada pela Universidade Metodista de São Paulo, ela tem passagens pelo SBT e pela TV Aparecida e estava na Record desde 2019.

A lista inclui ainda a repórter Tainá Figueroa, do Fala Brasil. Ela trabalhou por dois anos na Record Minas e estava havia 11 anos na unidade de São Paulo.

Divulgação/Record TV Record dita novas regras





Demissões

A Record iniciou, na última quarta-feira (11), uma série de demissões que deve atingir cerca de 70 funcionários da emissora e da Record News até o fim de dezembro. Os primeiros desligamentos ocorreram na unidade de São Paulo e envolveram profissionais que ocupavam cargos de liderança e recebiam altos salários.