Reprodução/CNN Ajudante de estúdio da CNN dança e elogia o ex-zagueiro Ronaldão

Uma cena bem-humorada e inesperada descontraiu o estúdio da CNN Brasil, neste domingo (02). Durante o Domingol com Benja, uma ajudante de estúdio — identificada pelos colegas apenas como Verinha — roubou os holofotes ao demonstrar muita empolgação ao ver, entre os convidados, o ex-zagueiro Ronaldão, ídolo do São Paulo.

Ao som de um dos hits de Pedro Sampaio - o "Sequência Feiticeira" - Verinha começou a dançar no meio do estúdio, arrancando risadas do apresentador, dos comentaristas e aplausos da produção.

“Ele era fortão, bonitão... Eu era fã desde 94!” , disse ela, em tom divertido, ao ser questionada sobre o motivo da animação.

O clima descontraído tomou conta do estúdio, e o próprio Ronaldão entrou na brincadeira. Sorridente, o ex-zagueiro agradeceu o carinho.

Ídolo tricolor e campeão do mundo

Ronaldo Rodrigues de Jesus, o Ronaldão, construiu uma carreira marcada por conquistas e títulos expressivos.

Revelado pelo Rio Preto, ganhou destaque ao defender o São Paulo no fim dos anos 1980 e início dos 90.

Com físico imponente e liderança em campo, foi peça importante nas grandes campanhas do Tricolor sob o comando de Telê Santana.

Pelo clube, somou 294 jogos e conquistou títulos paulistas, brasileiros, da Libertadores e mundiais.

Ronaldão também passou por clubes como Flamengo, Santos e Ponte Preta, além de uma passagem marcante pelo Shimizu S-Pulse, do Japão, a pedido do técnico Emerson Leão.

Na Seleção Brasileira, o zagueiro fez parte do grupo que conquistou o tetracampeonato mundial em 1994, — o mesmo torneio que fez Verinha virar fã declarada do ex-jogador.