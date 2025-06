Imagem: Reprodução/TV Globo Renata Vasconcellos dá notícia sobre a morte de Juliana Marins













A morte de Juliana Marins repercutiu em todo o país e gerou comoção entre a população brasileira.

Internautas criticaram o tempo de cobertura que o Jornal Nacional, principal telejornal do país, deu à cobertura da morte da jovem.

A emissora carioca exibiu uma reportagem breve, com menos de um minuto de duração, o que acabou dividindo opiniões sobre a notícia do triste caso que abalou o Brasil. A informação sobre a morte da jovem foi dada pela jornalista Renata Vasconcellos.





Um comentário de um usuário da web acabou viralizando em diversas páginas. "34 segundos". "Foi o tempo que o Jornal Nacional achou suficiente para noticiar o resgate do corpo de Juliana Marins. Uma brasileira esquecida até no fim", escreveu um internauta em suas redes sociais.

Outros usuários das redes sociais também se manifestaram sobre o tempo dado da TV Globo à tragédia. "Gente, grandes reportagens são do Fantástico. O JN é notícia, e essa é uma que eles já tinham se debruçado sobre. Outra coisa: somos importantes para nossa família e, às vezes, nem para ela", comentou uma usuária.

Por fim, outra pessoa compartilhou um desabafo sobre o ocorrido. "Infelizmente, só somos importantes para nossa família — pai, mãe, irmãos e filhos. Fora isso, ninguém nunca se importa. Uma vez, ouvi que quando perdemos alguém, a vida não para. As pessoas seguem vivendo, e infelizmente, a vida é assim" , escreveu outra internauta.

Morte de Juliana Marins

Juliana Marins, de 26 anos, era natural de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela desapareceu na madrugada do último sábado (21) após se separar do grupo de turistas com quem fazia a trilha no Monte Rinjani e sofrer uma queda.

A jovem chegou a ser localizada viva por drones a cerca de 200 metros de profundidade ainda no domingo (22), mas as equipes não conseguiram chegar até ela, devido às más condições climáticas e ao terreno íngreme.

Nos dias seguintes, Juliana escorregou mais 300 metros pelas rochas. Quando foi avistada pela segunda vez, já não apresentava movimentos.

Na manhã de terça, a família confirmou que Juliana não havia resistido à queda. "Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu. Seguimos muito gratos por todas as orações, mensagens de carinho e apoio que temos recebido", diz o comunicado divulgado pelos familiares.