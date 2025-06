Foto: Netflix Kit Connor, Alice Oseman e Joe Locke

A Netflix iniciou a segunda-feira (9) com uma surpresa para os fãs de uma das séries mais famosas do catálogo: uma foto que marca o início das gravações do filme de Heartstopper , que irá finalizar a série de 3 temporadas.



" As gravações do filme de Heartstopper já começaram ", comunicou a empresa com uma foto da dupla protagonista, formada por Kit Connor e Joe Locke. Na obra de Alice Oseman, os dois vivem Nick Nelson e Charlie Spring respectivamente.

Com três temporadas que compreendem os quatro primeiros livros do universo, a produção televisiva ganhará um final, mas de uma maneira diferente. O serviço de streaming optou por encerrar a obra com um longa-metragem.

Atores principais

A dupla se tornou conhecida internacionalmente após viverem o casal protagonista. Além da série da Netflix, Connor dublou um personagem em Robô Selvagem e Locke interpretou Billy Maximoff em Agatha Desde Sempre .