Reprodução O galã foi casado com Jennifer Lopez entre 2022 e 2024.





Ben Affleck revelou que tinha alguns problemas para interpretar Batman. Um dos maiores? Vestir o tradicional traje do super-herói. Apesar da dificuldade, ele deu vida ao Cavaleiro das Trevas em cinco produções de cinema.

"Eu odiava os batsuits ", disse o ator, de 52 anos, à revista GQ norte-americana, sobre o uniforme do homem-morcego. De acordo com ele, a roupa preza pela beleza, mas peca no conforto: "Eles são atraentes, mas não respiram".

Affleck afirma que o traje é produzido para ter a aparência desejada pela direção: "Não há nenhum pensamento no ser humano. Então o que acontece é que você simplesmente começa a suar. Eu transpiro muito. Então, naquela coisa, você está apenas despejando água.”

Divulgação Atualmente, Robert Pattinson dá vida a Bruce Wayne no Universo Cinematográfico da DC.





O ator confessou que o problema dificultou sua performance: "Não faz você se sentir muito heroico, porque você fica exausto e muito suado e meio que tenta esconder o suor escorrendo pelo seu rosto".

"É tipo: 'não, podemos ir de novo, estou bem, estou bem'", brincou. Em outro relato, Ben contou que alguns problemas pessoais o atrapalharam durante as gravações de " Batman vs Superman: A Origem da Justiça " (2016).





Na época, o casamento de 10 anos com Jennifer Garner chegou ao fim. A atriz é mãe de seus três filhos. Além disso, o ator enfrentava problemas ligados ao alcoolismo, e chegou a passar por clínicas de reabilitação.

"Eu levava essa infelicidade para o trabalho todos os dias. Não causei problemas, mas chegava, fazia meu trabalho e ia embora. Foi sofrida { a experiência]. Você precisa oferecer um pouco mais do que isso", refletiu.

Apesar dos problemas, Ben Affleck afirma ter adorado dar vida ao Batman. Ele interpretou o personagem em " A Origem da Justiça " (2016), " Esquadrão Suicida " (2016), " Liga da Justiça " (2017), " Liga da Justiça de Zack Snyder " (2021) e " The Flash " (2023).