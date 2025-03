Reprodução Warner Bros 'Scooby-Doo' ganhará novo live-action

Sucesso como animação, "Scooby-Doo" ganhará outra adaptação cinematográfica. Dessa vez, a história do cachorro falante e de seus amigos investigadores virará uma série da gigante do streaming, a Netflix. O anúncio foi feito pela plataforma na última quarta-feira (26).





"Uma série live-action do Scooby-Doo está chegando na Netflix! Nesta releitura moderna, os velhos amigos Salsicha e Daphne se unem em um acampamento de verão com a cientista Velma e o estranho, porém bonito Fred, para resolver o mistério de um solitário filhote de dogue alemão perdido — que pode ter testemunhado um assassinato sobrenatural", diz no comunicado.





O vice-presidente de séries roteirizadas da Netflix, Peter Friedlander, ainda detalhou outros elementos da trama, que não teve a data de estreia divulgada, tampouco os nomes que irão compor o elenco. Outros live-actions já foram feitos para o cinema entre os anos de 2008 e 2018.





"A Mystery Inc. está de volta aos negócios! Estamos animados em trazer Scooby-Doo para a TV como uma série live-action pela primeira vez. A adorada franquia teve um impacto inegável na cultura pop --é rica em temas universais de amizade, que gerações de fãs abraçaram há muito tempo", declarou à "Variety".





"Junto com as potências criativas da Berlanti Productions e da [produtora] Midnight Radio, estamos comprometidos em encantar fãs de longa data e abrir um mundo de aventuras incríveis para uma nova era de crianças intrometidas", completou ele.