A TV Cultura divulgou a primeira imagem do novo elenco de ' Mundo da Lua ', que vai ganhar uma continuação após quase 35 anos. A série infantil protagonizada por Lucas Silva e Silva estreou em 1991 e foi um dos maiores sucessos da década.

















O material mostra a junção do elenco original, apenas com Antonio Fagundes e Mayana Blum, respectivamente intérpretes de pai e irmã do personagem principal, aos novos integrantes, como Marcelo Serrado.

O tempo passou e, agora, Lucas Silva e Silva é um adulto, piloto de aviões, casado e tem uma filha. E é ela quem assume o protagonismo. Emília, ( Sabrina Souza), também muito criativa e inteligente, vai utilizar o icônico gravador da família.

"Alô?! Alô?! Planeta Terra chamando. Planeta Terra chamando. Essa é mais uma edição do diário de bordo de Emília Silva e Silva, falando diretamente do Mundo da Lua, onde tudo pode acontecer", diz a nova versão da ilustre frase.

De acordo com a emissora, o novo ' Mundo da Lua ' será "um seriado para toda a família brasileira, resgatando um dos nomes mais fortes da TV Cultura de todos os tempos". Ao todo, serão 24 episódios.













A continuação da série é uma parceria entre a TV Cultura e o SESI-SP. A nova versão é produzida pela Mixer Films e tem direção geral artística de João Daniel Tikhomiroff. A atração será exibida na TV aberta e no streaming.

Polêmica antes do lançamento

Luciano Amaral, que viveu Lucas Silva e Silva na versão original, não voltará ao papel. De acordo com o atual apresentador da ESPN Brasil, não por falta de vontade ou uma suposta proibição da Walt Disney, detentora do canal esportivo.

O ex-ator mirim alega que a proposta oferecida pela emissora ficou abaixo do mercado. Em contrapartida, a TV Cultura alega que Luciano solicitou um valor três vezes maior. O papel ficou com Marcelo Serrado. Em vídeo, ele explicou.

O Luciano Amaral justificou a ausência dele na continuação do Mundo da Lua pela Cultura ter oferecido um cachê bem abaixo do mercado. A Cultura rebateu dizendo que ele pediu um valor três vezes maior





"O Lucas Silva e Silva se tornou parte da minha vida [...] Sempre fui o maior interessado em reviver esse papel e essa nova versão seria a realização de um sonho de mais de 30 anos – para mim e para boa parte do público, que conviveu com as suas aventuras", disse.

"Deixei claro o meu interesse em reviver o personagem, tanto que acordei com a Disney o meu afastamento . Porém, a proposta feita ficou bem abaixo do que é praticado hoje no mercado e, durante as negociações, a produção resolveu seguir por um caminho diferente, sem a minha participação", afirmou Luciano.