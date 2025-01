Reprodução: TV Globo Apresentadora e Gil do Vigor viralizaram ao comemorar indicação da atriz ao Oscar 2025

Ana Maria Braga separou um momento do Mais Você, desta quinta-feira (23), para reagir às indicações do Oscar 2025. Na categoria de Melhor Atriz, Fernanda Torres foi anunciada como um dos nomes e a apresentadora, ao lado de Gil do Vigor, foi à loucura com o reconhecimento do Brasil.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a reação da artista e do ex-BBB. "Achei tão linda e reação deles. Genuina. Fofinhos demais!", enalteceu uma usuária. "De todos os cantos deste país, o sentimento é o mesmo e é bonito de se ver", acrescentou um segundo.

"Chorei junto com eles!", afirmou um terceiro. "Fernandinha é a melhor que nós temos", elogiou um quarto. "Isso é melhor que copa", brincou um quinto. Além da indicação de Fernanda Torres, Ainda Estou Aqui foi reconhecido nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional

Sinopse do longa

Na trama dirigida por de Walter Salles, Rubens (Selton Mello) e Eunice (vivida na versão jovem por Fernanda Torres e intepretada por Fernanda Montenegro na atualidade) vivem com os seus filhos no Rio de Janeiro, durante a década de 1970. A história se concentra nos momentos de tensão vividos na Ditadura Militar e aborda a vida da mulher após o sumiço do marido em meio à repressão do regime. O filme está disponível nos cinemas.