Divulgação/Globo Cecília Dassi, Pedro Malta, Victor Cugula, Felipe Latgé e Davi Lucas (da esquerda para a direita)

Muitos atores e atrizes que começaram a trabalhar ainda na infância se destacaram nas novelas brasileiras, mas com o passar do tempo, alguns decidiram seguir novos rumos e se afastaram das telinhas. Relembre cinco ex-atores mirins que fizeram grande sucesso na TV, mas hoje vivem longe dos holofotes e saiba o que aconteceu com eles.

Cecília Dassi

Famosa pelo papel como Sandrinha em Por Amor (1997), Cecília Dassi foi um dos maiores prodígios dos anos 1990. Ela também participou de novelas como Suave Veneno (1999), A Padroeira (2001) e O Beijo do Vampiro (2002). Aos 15 anos, em 2004, Cecília também experimentou a função de apresentadora no TV Globinho antes de interpretar Mirella em Alma Gêmea (2005) e outros papéis de destaque, como Estela em Sete Pecados (2007) e Natália em Três Irmãs (2008). Ela seguiu carreira artística até a fase adulta mas decidiu mudar de carreira e se formou em Psicologia, profissão que exerce desde 2013. Trabalha em clínica própria e compartilha conteúdos sobre inteligência emocional e saúde mental nas redes sociais. Ela tem 34 anos.





Pedro Malta

Pedro Malta, que ficou conhecido por interpretar Lipe em Coração de Estudante (2002), ainda trabalha como ator, mas também vive grandes momentos pessoais. Aos 29 anos, ele se tornou pai, com o nascimento de Dante, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Fernanda Lacerda. Atualmente ele tem 30 anos.





Victor Cugula

Victor Cugula, que teve grande destaque como Lucas em Mulheres Apaixonadas (2003), optou por deixar a carreira de ator. Com 28 anos, ele se afastou das novelas e a última informação que se tem é que ele trabalhava na confeitaria da família, em uma tradicional empresa da Baixada Fluminense, junto com seu irmão.





Felipe Latgé

Felipe Latgé foi um dos grandes nomes mirins da TV, especialmente conhecido pelo papel como Otávio em Da Cor do Pecado (2004). Hoje com 29 anos, Felipe se afastou das novelas e atualmente trabalha com publicidade e propaganda e compartilha a rotina profissional nas redes sociais.





Davi Lucas

Davi Lucas, que brilhou em novelas como Alma Gêmea (2005) e Fina Estampa (2011), se afastou da TV após seu último papel em Êta Mundo Bom (2016). Ganhou destaque como Terê, na novela Alma Gêmea. Também marcou presença em Malhação: Intensa como a Vida (2012–2013) e retornou brevemente em Malhação Sonhos (2014), como o divertido Orelha. Desde então, participou de diversas produções de sucesso, consolidando-se como um talentoso ator mirim e adolescente. Aos 29 anos, ele se formou em Psicologia e hoje trabalha como psicólogo. Nas redes sociais, ele tem chamado a atenção com um novo visual musculoso, bem diferente daquele que o público conheceu nas novelas.