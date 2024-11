Reprodução Repórter da Globo chora ao presenciar caso de violência contra a mulher: 'Muito forte'

Luciana Mussi, repórter da TV Globo em Minas Gerais, chorou ao vivo nesta sexta-feira (29) durante o MG1, enquanto narrava a história de uma mulher de 21 anos que escapou de violência praticada pelo ex-companheiro. O episódio ocorreu na rodovia BR-381, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e foi presenciado pela equipe do telejornal.

A jovem saltou de um carro em movimento após passar por uma blitz, alegando que era mantida à força pelo ex. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela relatou ter se separado há uma semana, mas o homem não aceitou o fim do relacionamento e a ameaçou. A vítima contou que pediu diversas vezes para descer do veículo, sem sucesso, até decidir pular.

Ao relatar os detalhes do caso, a repórter Luciana Mussi se emocionou. "Ele ameaçou, disse que se ela fizesse algum barulho… Me desculpa gente, é uma história muito forte e como a gente viu tudo, eu tô um pouco emocionada", disse, interrompendo a fala em lágrimas.

A apresentadora Aline Aguiar apoiou a colega ao vivo, destacando a dificuldade de lidar com situações assim. "Na condição de mulher, a gente se coloca no lugar. Na condição de mulher, a gente sofre junto. Na condição de mulher, a gente se revolta junto. Eu te entendo, Luciana", afirmou.

Aline também enviou uma mensagem de apoio à vítima. "É difícil mesmo quando a gente vê uma mulher passando por uma situação de violência… receba aí o meu abraço. Muita coragem e vida longa para essa mulher que conseguiu escapar provavelmente de uma violência".

Repórter Luciana Mussi, da TV Globo em Minas Gerais, não conseguiu segurar as lágrimas e se emocionou ao vivo ao relatar caso de violência contra uma mulher pic.twitter.com/SNCzoepZwM — Alfinetei (@ALFINETEI) November 29, 2024