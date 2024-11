Reprodução Vídeo: Ana Maria Braga comete gafe e chama o presidente dos EUA de Bin Laden

A apresentadora do "Mais Você", Ana Maria Braga, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (19) após se confundir e chamar o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de Bin Laden, conhecido líder de uma organização terrorista.

O incidente ocorreu durante a transmissão do encontro entre o presidente Lula (PT) e outros líderes mundiais no G20, evento realizado no Rio de Janeiro.

Enquanto o programa exibia imagens de Lula e Joe Biden se cumprimentando, Ana Maria Braga referiu-se ao presidente dos EUA como "Bin Laden". Quase imediatamente, a apresentadora foi corrigida pelo colega de programa, o personagem Louro Mané.

A cena da confusão viralizou nas redes sociais e virou piada entre os internautas. "A Ana maria criando um incidente internacional kkkakakaakakakakak", escreveu um usuário do X. "Tadinha kkkkkkkkkk adoro ela", acrescentou outra. "A melhor, sempre! Totalmente fora da casinha", comentou um terceiro.

Presidente QUEM, Ana Maria Braga? pic.twitter.com/ayOMSMPf6o — William De Lucca (@delucca) November 19, 2024