Reprodução Quinta temporada de 'Casamento às Cegas Brasil' terá restrição inédita; veja qual

Contagem regressiva para a nova temporada de "Casamento às Cegas Brasil", apresentada por Klebber Toledo e Camila Queiroz. Nesta quinta edição, o reality show da Netflix impôs uma restrição inédita para selecionar os participantes: apenas foram aprovadas pessoas com mais de 50 anos.

Com o título "Nunca É Tarde", as gravações da próxima temporada já começaram e estão previstas para ir ao ar no início de 2025. O novo desafio do programa é testar as gerações Baby Boomers e X e ver se as pessoas dessa faixa etária são capazes de encontrar o amor às cegas.

"Estamos ansiosos e animados para a quinta temporada desse sucesso que é o Casamento às Cegas. Esta temporada está ainda mais especial com o elenco 50+. Tem sido muito inspirador acompanhar de perto essa versão do experimento, que vem provar que não há idade certa para se apaixonar e viver novas experiências", declarou o casal de apresentadores.

Na última temporada, a Netflix inovou ao selecionar apenas participantes divorciados ou separados, e o programa acompanhou o desenrolar de cinco possíveis casais. No entanto, atualmente, apenas Vanessa e Léo seguem unidos no casamento proposto pelo reality.