Reprodução Ex-paquita Diane Dantas vira mistério em documentário; saiba motivo da saída dela do grupo

A série documental 'Para Sempre Paquitas' deixou um mistério sobre a saída de Diane Dantas do grupo. Lady Di, como era conhecida, abandonou os palcos de Xuxa para seguir no anonimato e se afastou da apresentadora e das colegas.

Diane fez parte da 'New Generation', que entrou em 1995 e ficou por três anos. Ela foi uma das duas paquitas que não aceitaram participar do documentário do Globoplay.

Na atração, a saída de Diane foi retratada com mistério, já que nenhuma colega soube explicar o motivo do afastamento.

"Eu tentei falar com ela, mas ela não falou comigo. Aliás, ela nunca mais falou comigo, desde que a minha filha nasceu, em 1998. Eu não sei o que aconteceu. Eu pergunto para todas, elas não me falam Eu até perguntei: 'Será que eu fiz alguma coisa?'", comentou Xuxa.

Porém, em setembro de 2006, Diane publicou uma carta à comunidade de fãs que tinha no extinto Orkut, explicando a saída e o motivo pelo afastamento com a apresentadora e as colegas.

"Na época, eu tinha 17 anos e passei no vestibular para a faculdade de Direito. Comecei a cursá-la, mas realmente precisava optar, pois eram profissões conflitantes. Obviamente, a futura profissão era muito mais atraente e segura, já que a carreira de paquita seria curta. Aliado a isso, tive alguns problemas na minha família, como a morte da minha prima e da minha avó e, pouco tempo depois, a separação dos meus pais. Enfim, havia muita gente precisando de minha atenção", esclareceu ela.

"Portanto, precisava de respeito ao meu espaço e minha vida pessoal. Sei que todos sempre tiveram a melhor das intenções em ter contato comigo, mas juntos, eram muitos dependendo de meu carinho e minha atenção. Por isso, infelizmente, me afastei de lodos, sem abrir exceções, para não ser injusta com alguns", completou.

Na sequência, Diane comentou que estava feliz com a escolha. "Como não sou mais artista, não vejo razão para que mantenham fä-clubes ou qualquer tipo de homenagem a mim, até mesmo porque não teria tempo para atender à demanda de todos. Tudo isso está muito claro em minha memória e tenho certeza de que na de vocês. Agradeço a lodos aqueles que se preocupam comigo, e aqueles que se preocupam com boatos, indico yoga, que é uma ótima prática para nos trazer a consciência de nossos atos e a concentração em nossa vivência. Para deixá-los mais tranquilos, informo que estou muito bem, tenho uma excelente profissão, sou cercada por pessoas que me amam e me sinto numa fase muito positiva. Peço apenas que respeitem minha distância, ela é fundamental para a minha vida hoje. Vocês estarão sempre em minhas lembranças".

