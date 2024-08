José Inocêncio morto? Saiba como foi o final da 1ª versão de ‘Renascer’

Casal de mocinhos

Marcos Palmeira e Luciana Braga deram vida ao par romântico João Pedro e Sandra no folhetim de Benedito Ruy Barbosa. Os pombinhos selaram o amor no último capítulo e viveram felizes com a primogênita. No remake, Sandra (Giullia Buscaccio) engravidou outra vez. Será que o final se repete?