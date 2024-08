Divulgação/Globo Renascer: Ritinha vai para a cama com Eriberto após o clima esquentar

O clima está esquentando entre Ritinha (Mell Muzzillo) e Eriberto (Pedro Neschling), em Renascer. Após o beijo, o publicitário vai receber a visita da moça e os dois vão acabar na cama.

Enquanto trabalha no seu quarto, Eriberto é surpreendido por Ritinha, e ela avisa que resolveu dar uma passadinha para vê-lo. Ela questiona se ele pode se ausentar do trabalho, mas, com medo de Damião (Xamã), se pergunta se deve fazer isso.

"Eu morro se o teu ex-marido descobre!", diz. "Se trancá a porta ninguém precisa ficá sabendo", responde Rita.

Mesmo na dúvida, Ritinha o beija e os joga na cama. Mais tarde, Eriberto afirma que é melhor os dois manterem os encontros em segredo. "Quanto a isso você não se preocupe, que Damião num tem nada o que ficá sabendo", declara ela.

"E se ele descobrir?", questiona ele. "Você assuma os seus enrosco... ou puxe o carro de vez. Agora se você me dé licença eu vô tomá o rumo da roça", rebate ela, saindo do quarto.

