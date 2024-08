Reprodução/Instagram Mania de Você: Mariana Ximenez surge caracterizada da nova personagem

Aos poucos a Globo está matando a curiosidade do público sobre Mania de Você, a nova novela das 21h , que estreia em 9 de setembro. Vivendo Ísis, Mariana Ximenes apareceu na foto oficial caracterizada e impressionou.

Na trama, a personagem é uma mulher que cresceu em uma comunidade próxima ao condomínio de luxo onde o herdeiro vive e mudou de vida ao se casar com Henrique (Antonio Saboia). Do casamento, teve Tomás (Miguel Bottini/Paulo Mendes), com quem vive uma relação conflituosa. É amante de Guga (Allan Souza Lima).

A trama de Mania de Você

Sob a direção artística de Carlos Araújo, "Mania de Você" tem como trama central a amizade e rivalidade de duas jovens, Viola e Luma, cujas vidas se cruzam de maneira surpreendente. Nascidas no mesmo dia, mas em contextos distintos, as personagens se reencontram anos depois, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário.

"Essa é uma história sobre a vida de duas mulheres que, ora são amigas, ora se tornam inimigas. Isso conduz a narrativa dos quatro protagonistas e dos personagens que se relacionam com eles. São esses encontros da vida que se tornam ‘mania’, obsessão. Mas também é uma história sobre temas universais, como amor e poder", explica o autor João Emanuel Carneiro.

Mariana Ximenes caracterizada como Ísis Globo/Manoella Mello A novela conta com a participação de Nicolas Prattes, Agatha Moreira, Rodrigo Lombardi, Adriana Esteves, Chay Suede, Gabz, Eliane Giardini e Mariana Ximenes Globo/Manoella Mello





