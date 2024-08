Reprodução Thália, participante do "Estrela da Casa"

Horas após anunciar a desclassificação de Muse Maya do elenco de "Estrela da Casa", a Globo definiu quem entrará no lugar da artista. Conheça Thália, do Rio de Janeiro, escolhida para participar da primeira temporada do novo reality da emissora.

Quem é Thália, nova participante do "Estrela da Casa"?

Carioca de Acari, Thália tem 21 anos e chega ao reality para representar o gênero musical R&B. Ela nunca teve uma música gravada em estúdio, mas pratica o canto desde criança, quando participava de corais de igreja.

A jovem começou a trabalhar muito cedo para ajudar a compor a renda da família. Na adolescência, cantava e vendia balas em transportes públicos, foi babá, vendedora de cachorro-quente e teve um brechó.

A maternidade também faz parte da vida da artista. Aos 17 anos, ela se tornou mãe solo de Noah, que hoje tem 2 anos e oito meses. Durante a gestação do filho, deu aulas particulares para crianças e trabalhou em uma hamburgueria.

"Não sou vista apenas como uma cantora, [...] isso gera visibilidade para uma galera que é igual a mim, preta, da favela, mães jovens, que têm toda uma vivência e pode se espelhar em mim de alguma forma."

Thália, participante do "Estrela da Casa" Reprodução Thália, participante do "Estrela da Casa" Reprodução Thália, participante do "Estrela da Casa" Reprodução Thália, participante do "Estrela da Casa" Reprodução