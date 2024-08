Divulgação SBT estreia streaming grátis com programas da Hebe, clássico de terror e Carrossel

Veio aí a estreia do streaming do SBT com os maiores sucessos do canal. A plataforma é de graça e conta com grandes títulos da emissora.

Além do público conseguir maratona algumas atrações, é possível acompanhar o canal ao vivo.

Entre as novelas clássicas estão, Rebeldes, Esmeralda, Carrossel e Marisol. Os infantis também contam com Cúmplices de um Resgate, Carinha de Anjo e As Aventuras de Poliana.

Os grandes nomes da televisão brasileira também entraram no catálogo, como Hebe, De Frente com Gabi, Jô Soares, Casos de Família, Passa ou Repassa, e o clássico do terror, Colheita Maldita.

