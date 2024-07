TV Globo Galvão Bueno divide os holofotes com o Luís Roberto

Os telespectadores da TV Globo tiveram uma grata surpresa durante a abertura das Olimpíadas de Paris 2024, nesta sexta-feira (26): o retorno do comentarista Galvão Bueno, aos 73 anos. O público não esperava ver o comentarista esportivo, após ele ter anunciado a sua "aposentadoria".

Galvão está dividindo o espaço com o comentarista Luís Roberto, pessoa que assumiu seu posto após a saída. Eles abriram a transmissão diretamente da capital francesa. Além deles, estavam presentes o surfista Ítalo Ferreira e da ex-ginasta Daiane dos Santos.

Nas redes sociais, o retorno do comentarista acabou dividindo opiniões. Alguns entusiastas do de Galvão ficaram 'emocionados' com o retorno e exaltaram a decisão de colocá-lo à frente de um evento tão importante para o esporte, desistindo até de assistir à abertura em canais concorrentes à Rede Globo.

Galvão Bueno simplesmente roubando a cena e comandando a abertura da Olimpíada. O rei nunca perde a majestade! — Francisco De Laurentiis (@f_delaurentiis) July 26, 2024





Eu ia assistir a abertura das Olimpíadas na Cazé TV.



Mas liguei na Globo e o Galvão Bueno tá lá.



Desculpa Cazé. Olimpíadas tem de ser com o maior ufanista e jornalista feito pra torcermos para o Brasil.



Galvão Bueno é sinônimo de Brasil nos esportes. Mesmo numa abertura. — Jeff Castanheira (@CastanheiraJeff) July 26, 2024





se for crime ser viúvo do galvão bueno



podem me condenar pic.twitter.com/8kHxanJRH6 — Balota Romântico (@balotaromantico) July 26, 2024





GALVÃO BUENO NA ÁREA. Estou emocionado. — Chico Barney (@chicobarney) July 26, 2024





Entretanto, nem todos os comentários foram positivos. Muitos internautas queriam apenas ver as apresentações, sem as interrupções de Galvão. Além disso, o clima entre o comentarista e Luís Roberto foi classificado como 'tenso' e 'difícil de assistir'.

Impressionante como em poucos segundos de tela o Galvão Bueno já preenche a tela e toma todo o protagonismo do Luís Roberto — DISTRIBUIDOR e GERADOR DE MEMES (@matheuslaneri) July 26, 2024





Cara, pq ainda insistem no Galvão?

E o Luís Roberto ficando igualzin 😮‍💨 #RedeGlobo #JogosOlímpicos #Paris2024 — 🦋🌻 | Mari de Sá (@_maridesa) July 26, 2024





Gente alguém fecha o microfone do Galvão Bueno na #CerimoniaDeAbertura , não cala a boca vei pic.twitter.com/gw2r2tcXQr — murillo⌫ | vacation time🩷 (@themurillop) July 26, 2024





O Galvão Bueno simplesmente não consegue se manter no papel de comentarista e toda hora tá atropelando o Luís Roberto. Tá feio. #Paris2024 pic.twitter.com/FmyidjG5Gs — Danilo wants to battle! (@Reenlsober) July 26, 2024

A transmissão da Globo com Luís Roberto e Galvão Bueno juntos está mais tensa que qualquer episódio de The Bear. Estou amando. #Paris2024 — Chico Barney (@chicobarney) July 26, 2024

Galvão havia afirmado em julho, durante a participação no "Roda Viva", que o contrato que possui com a Globo finaliza neste ano. O apresentador diz que não conversou sobre uma possível renovação, mas afirma que não pretende parar de trabalhar tão cedo.

"Aposentar jamais. É uma coisa que nem passa pela minha cabeça. Quando você pensa em parar de trabalhar, para de viver. Aposentado da narração é mais próximo da verdade. E nem é uma aposentadoria. Eu só deixei de fazer o que já fiz por 50 anos na televisão desde a minha estreia em 1974", avaliou.



