Reprodução/Globo Repórter da Globo engasga ao vivo e assusta telespectadores

Danilo Alves assustou os telespectadores do Globo Esporte Paraíba ao sofrer um engasgo ao vivo nesta segunda-feira (22). O apresentador se desesperou, mas lidou bem com o ocorrido.

Enquanto fazia o encerramento da atração, o jornalista não conseguiu completar a frase e recorreu ao copo de água.

"Passar um recadinho para vocês: a partir de amanhã, o Globo Esporte vai ter uma cobertura especial das Olimpíadas…", disse ele, sendo interrompido pelo engasgo.

"Deixa eu tomar uma aguinha, ave Maria do céu...", comentou, segurando uma garrafa de água. "O Alex Escobar vai trazer todas as informações. Apaga a luz, deu ruim. Tchau", finalizou.

A TV Cabo Branco, afiliada da Globo na Paraíba, usou a cena nas redes sociais para fazer propaganda do programa. "O Danilo Alves até engasgou com esta notícia! A partir desta terça-feira (23), o Globo Esporte vai te levar para as Olimpíadas, por isso, nossa programação do #GE da Paraíba dará espaço à cobertura de #Paris2024", escreveram.





