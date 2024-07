Reprodução/Instagram Diretor de 'O Clone', Jayme Monjardim anuncia fim do contrato com a Globo

Jayme Monjardim anunciou que encerrou o contrato com a Globo após sucessos como 'O Clone' e 'Pantanal'. O diretor começou a carreira na emissora em 1984.

O cineasta, assim como outros funcionários, passou a fechar acordo por obra. A notícia foi confirmada por ele à coluna Terraço Paulistano, da revista Veja São Paulo.

"A decisão foi de ambas as partes", explicou ele. O contrato se encerra no final deste mês.

Monjardim afirmou que vai focar na sua produtora, a Putz. "A ideia é trabalhar esses projetos, seja para televisão, seja para streamings e cinema. O importante é continuar criando", declarou.

Entre os trabalhos de Jayme Monjardim na Globo estão 'A Casa das Sete Mulheres', 'América', 'Páginas da Vida', 'Viver a Vida', 'Em Família', entre outras. O seu último projeto foi 'Passaporte para a Liberdade', em 2021.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp