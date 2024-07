Montagem/ Portal iG Milton Cunha foi anunciado como novo reforço da Cazé TV





A Cazé TV tem mais um nome confirmado para a transmissão das Olimpíadas de Paris. Após a final da Eurocopa, o canal anunciou Milton Cunha, que é comentarista de Carnaval da TV Globo, para participar da cerimônia de abertura dos Jogos, que acontecerá no dia 26 deste mês.



Nas redes sociais, o ex-carnavalesco se irritou com questionamentos sobre o novo acerto e respondeu de maneira inusitada a um seguidor. "Saiu da Globo no carnaval?", perguntou um usuário.

Veja galeria de fotos



Milton Cunha Reprodução/Instagram Milton Cunha Reprodução/Instagram Milton Cunha Reprodução/Instagram Milton Cunha Reprodução/Instagram Milton Cunha Reprodução/Instagram

"Criatura, o que alhos pode ter a ver com bugalhos? Pergunta se eu tive que dar pro 'Casemiro' pra emplacar esta! Resposta: mamei horrores!", escreveu Milton Cunha, que acabou confundindo Casimiro Miguel com o Casemiro, jogador com passagens pela Seleção Brasileira e que foi marcado na publicação.



No vídeo em questão, Milton Cunha deu dicas de moda para Casimiro Miguel. Além deles, Guilherme Beltrão e Luís Felipe Freitas participaram da brincadeira.