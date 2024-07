Reprodução/X Participante de 'No Limite' da Espanha sofre acidente durante prova ao vivo

Um participante do 'No Limite' da Espanha sofreu um acidente assustador durante uma prova do programa. A versão 'All Star' conta com apenas os vencedores das edições anteriores.

Na prova, dois integrantes giravam em um tipo de carretel gigante, fixado no mar. Bosco Mtz-Bordiú, campeão da edição 2023, acabou ficando preso e foi arremessado no mar.

A cena pegou os outros participantes e apresentadores de surpresa. Eles assistiam à prova na areia da praia.

O participante foi socorrido na hora e passa bem. A equipe de Bosco usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

"Ontem tivemos um susto bem grande, mas o Bosco mostrou que tem uma força incrível. É por isso que devemos unir forças e mostrar a ele todo o nosso apoio para salvá-lo esta semana. Ele merece isso", escreveu o administrador da conta.

Veja o vídeo do acidente:



📹Así ha sido el brutal golpe de Bosco contra una barra al caer de la noria infernal en 'Supervivientes All Stars' #SVAllStars #SVAllStarsGala4 pic.twitter.com/RsOkIAiuf6 — Tweets de tele (@teletuits) July 11, 2024





