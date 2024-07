Reprodução/Record Idosa conta como caiu no golpe com o ator Arnold Schwarzenegger

Latercida Aparecida, de 75 anos, foi vítima de criminosos que se passavam pelo ator Arnold Schwarzenegger. A aposentada esteve no Domingo Espetacular e explicou como caiu na conversa dos golpistas.

A veterana contou ter perdido quase R$400 mil nos quase dois anos em que passou conversando com alguém que dizia ser o galã.

"Eu acreditei, né? Não é porque é ator que não vai precisar de alguém. Eles são humanos", explicou ela.

Latercida detalhou que os dois viviam um romance e que ele prometeu dar presentes caros e dólares depois que ela fizessem alguns depósitos em sua conta. "Perdi minha casa, meu carro", disse.

A veterana entrou com um processo de indenização na justiça por danos morais e materiais. Em um outro caso da quadrilha, o indivíduo está devolvendo R$ 15 mil em 15 parcelas de R$ 1000.

