Reprodução/SBT Equipe do SBT sofre queimaduras em explosão de caminhão tanque

Uma equipe do SBT Pará foi surpreendida com a explosão de um caminhão tanque, enquanto gravavam uma reportagem. Na BR-010, entre as cidades de Paragominas e Ulianópolis, os funcionários noticiavam o acidente envolvendo o veículo quando houve uma explosão deixou ao menos seis pessoas feridas.

Motoristas presentes gravaram o momento que o caminhão explode e registra o repórter correndo das chamas. De acordo com o SBT, o local estava isolado por conta do risco e apenas bombeiros e a equipe de reportagem estavam próximas ao limite do cordão.

O repórter Alan Nelis, o cinegrafista Wellington Moura, e o motorista, Márcio Lopes sofreram queimaduras de segundo grau. Eles foram levados Hospital Regional de Paragominas, onde foram atendidos, e estão bem.

Além deles, três bombeiros tiveram queimaduras de primeiro grau, mais leves que a da equipe de televisão, já que usavam roupas especiais e equipamentos de proteção.

A afiliada do SBT emitiu uma nota sobre o caso. "A equipe, composta pelo repórter Alan Nelis, pelo repórter cinematográfico Wellington Moura e pelo técnico Marcio Lopes, encontrava-se próxima ao local de isolamento, aproximadamente 300 a 400 metros de distância do caminhão. Durante o incidente, houve uma explosão e a equipe sofreu queimaduras de segundo grau. Todos foram prontamente socorridos e levados à UPA de Paragominas, estando agora fora de perigo. O SBT Paragominas reitera que está oferecendo todo o suporte necessário à equipe neste momento. Agradecemos a compreensão de todos".





