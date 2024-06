Reprodução/Globo Renascer: pé de Vladimir Brichta rouba a cena e internautas reagem

Vladimir Brichta virou assunto nas redes sociais pelo último capítulo de Renascer por um detalhe inusitado: o pé. O ator apareceu com os pés descalços e um detalhou roubou a cena.

O coronel Egídio apareceu na cama após uma noite com Eliana (Sophie Charlotte), antes dela sair do local para se encontrar as escondidas com Damião (Xamã).

Porém, o que os telespectadores notaram foi a joanete do artista. "O pé do Vladimir Brichta", se surpreendeu um; "Você chuparia o dedão do pé do Vladimir Brichta?", brincou outro; "Meu Deus! Que joanete' monstro, que pé feio tem o Vladimir Brichta... Tinha que ter algo feio nele", disparou uma terceira.

