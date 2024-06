Reprodução/Globo Tico Marcos revela truque da Globo para burlar regras da Copa do Mundo

Tino Marcos surpreendeu os seguidores nesta sexta-feira (28) ao relembrar a cobertura da Copa do Mundo de 1994 pela Globo. Nos registros, o ex-repórter da emissora contou que a empresa usava um truque para burlar as regras do campeonato.

Na época, os veículos de comunicação só poderiam mandar os cinegrafistas para perto do gramado, então ele acabou se 'disfarçando' de assistente de câmera para ocupar o espaço.

"Ah, aquele 28 de junho de 1994! O repórter em sua segunda Copa do Mundo, disfarçado de auxiliar de câmera (repórteres não eram permitidos...), ao lado do craque das lentes Daniel Andrade", explicou ele.

E completou relembrando o placar do jogo. "Brasil 1 x 1 Suécia, pela fase de grupos, em Detroit. Depois o Brasil venceria a mesma Suécia na semifinal, a caminho do tetra. 30 anos hoje!".

Tino Marques deixou a Globo em 2021 após 35 anos de contrato. "Eu estava achando muito chato cobrir a Seleção Brasileira e sou um cara que gosta de fazer as coisas 'amarradão', com vontade, com tesão, com 100% de empenho. Minha primeira cobertura da Seleção foi em 1989 e a última foi em 2019, por isso achei que seria o momento ideal, 30 anos fazendo essa cobertura", comentou ele no Flow Sport Club.





