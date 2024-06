Reprodução/Record Telespectadora xinga bispo do 'Fala que Eu te Escuto' ao vivo

Na madrugada desta quinta-feira (27), uma telespectadora ligou para o 'Fala que Eu te Escuto' para criticar o programa e o apresentador, Marcio Carotti.

Ao vivo, a mulher identificada como Maria xingou o bispo e reclamou da atração da Record, que debatia "muito tempo de relacionamento: enjoa ou o amor só aumenta?".

Após reclamar, Maria disparou: "Você é muito cínico!". "Tenho que pensar nos temas, se a senhora puder me ajudar pensando em temas...", respondeu Marcio. "Não posso, não. Peça ajuda aí!", rebateu ela.

"Ué, mas é a senhora quem está reclamando dos temas", debochou o apresentador. "Peça ajuda aos seus colegas. Você é muito cínico, tá ouvindo o que eu estou falando?", questionou.

Carotti questionou se a mulher sabia o significado da palavra "cínico". "Eu tô perguntando para a senhora, é a senhora quem está falando. A senhora não sabe o que é cínico. Agora eu quero saber, o que é uma pessoa cínica? Vai ter que explicar", pediu.

"Debochado, gosta de humilhar as pessoas", respondeu ela. O bate-boca seguiu com os xingamentos até que o apresentador sugeriu que as ofensas se tornassem o tema do programa, já que Maria reclamou.

"Vamos fazer um tema então: debochado e sarcástico. O que a senhora acha?", disse ele. "Isso! Debochado e sarcástico, igual ao Marcio Carotti", declarou ela.

