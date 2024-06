Acervo/Globo 'Corpo a Corpo' será reprisada pela primeira vez na TV; saiba mais

'Corpo a Corpo' ganhou a primeira reprise no canal Viva nesta segunda-feira (24). A história de Gilberto Braga completou 40 anos e ficou conhecida pelo 'pacto com diabo'.

A trama principal conta com o casal Eloá (Débora Duarte) e Osmar (Antonio Fagundes), e ela sempre buscou espaço na empresa onde trabalha, mas enfrentava a dificuldade de ser uma mulher no mundo corporativo.

Eloá então encontra Raul (Flávio Galvão), um homem que parece ser a personificação do demônio e que oferece a ela ascensão social. Após reviravoltas, descobre-se que o pacto era um plano de Amauri (Stênio Garcia), ex-presidiário e irmão de Osmar, que queria destruir sua vida.

Além disso, o casal inter-racial interpretado por Zezé Motta foi alvo de muitas críticas na época. A atriz contou que chegou a ser hostilizada nas ruas. "Contracenei com o saudoso Marcos Paulo. Na trama, do excelente Gilberto Braga, minha personagem era uma paisagista e a família dele era contra qualquer aproximação nossa. O pai dele, que era interpretado pelo Hugo Carvana, era preconceituoso sem pudor", disse ela.

'Corpo a Corpo' vai ao ar de segunda a sábado, às 14h45, no canal Viva.

