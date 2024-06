Foto: Netflix Iniciativa do streaming tem como objetivo reconhecer o cinema nacional

Em comemoração ao Dia do Cinema Nacional, a Netflix disponibilizou uma coletânea especial de filmes brasileiros nesta quarta (19). Entre clássicos, como o aclamado "Central do Brasil", e obras mais modernas - a exemplo do longa "Aquarius", o streaming lançou mais de 20 obras brasileiras em seu catálogo.

A coleção se chama Simplesmente Cinema Brasileiro e tem como objetivo apoiar e promover o cinema nacional, enaltecendo as obras e os artistas presentes dentro e fora das câmeras.

O Dia do Cinema Nacional foi escolhido para ser comemorado no dia 19 de junho, porque nessa mesma data no ano de 1988, foram feitas as primeiras imagens com uso do cinematógrafo em território brasileiro.





Além da coletânea, a Netflix anunciou que está no processo de desenvolvimento de dois novos longa-metragens nacionais: Caramelo, que falará sobre o famoso vira-lata caramelo, e a adaptação do livro O Diário de Um Mago, escrito por Paulo Coelho.



Em 2024, o filme Saudade Fez Morada Aqui Dentro, de Haroldo Borges, estreará no serviço de streaming. A obra foi vencedora do Prêmio Netflix na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2023.

Confira abaixo a lista de filmes nacionais que entraram no catálogo da Netflix:

Sem Coração (2023, dir. Nara Normande, Tião)

Diálogos com Ruth de Souza (2024, dir. Juliana Vicente)

Apaixonada (2023, dir. Natalia Warth)

Central do Brasil (1998, dir. Walter Salles)

São Paulo, Sociedade Anônima (1965, dir. Luís Sérgio Person)

Rio, 40 Graus (1955, dir. Nelson Pereira dos Santos)

Vidas Secas (1963, dir. Nelson Pereira dos Santos)

Jogo de Cena (2007, dir. Eduardo Coutinho)

Terra Estrangeira (1995, dir. Daniela Thomas, Walter Salles)

Mutum (2007, dir. Sandra Kogut)

Santo Forte (1999, dir. Eduardo Coutinho)

A Luz do Tom (2013, dir. Nelson Pereira dos Santos)

Uma Noite em 67 (2010, dir. Renato Terra, Ricardo Calil)

A Ostra e o Vento (1997, dir. Walter Lima Jr.)

As Canções (2011, dir. Eduardo Coutinho)

Últimas Conversas (2015, dir. Eduardo Coutinho)

Pacarrete (2020, dir. Allan Deberton)

Filhos de João: O Admirável Mundo Novo Baiano (2009, dir. Henrique Dantas)

Mamonas Pra Sempre (2009, dir. Cláudio Kahns)

No Intenso Agora (2017, dir. João Moreira Salles

Aquarius (2016, dir. Kleber Mendonça Filho)

A Dama do Lotação (1978, dir. Neville d'Almeida) - disponível em 20 de junho

