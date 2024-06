Reprodução/Globonews Âncora da GloboNews chora ao citar PL que iguala aborto a homocídio

Nesta quinta-feira (13), Mônica Waldvogel caiu no choro ao vivo no GloboNews Em Ponto ao falar do projeto de lei que equipara o aborto a homicídio .

Após a Câmara dos Deputados aprovar a urgência da PEC , a jornalista comentou o tema.

"Esse tema me tocou muito. Alguém tem que olhar para essa parte da sociedade, que é justamente a que está menos defendida por todo mundo, até pela família", disse ela.

Vale lembrar que o projeto de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) contou com o apoio da bancada evangélica e ainda não tem data para ser votado em plenário.





